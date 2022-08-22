Цены на кофе могут резко вырасти из-за неурожая в Бразилии
Москва, 22 августа, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Цены на кофе могут резко вырасти во всем мире. Причиной увеличения стоимости кофе станет снижение урожайности кофе в Бразилии из-за засухи в 2022 году, пишет газета The Wall Street Journal.
Ожидается, что общий объем продукции, полученной в 2022 году, сократится до 1 миллиона мешков (132 фунта кофе в каждом) по сравнению с 2,2 млн мешков кофе в 2020 году.
В 2021 году плантации арабики пострадали сначала от засухи, а затем от заморозков. Фьючерсы на кофе в 2021 году уже начали бить рекорды последних 10 лет. Помимо Бразилии от непогоды пострадали плантации арабики в Колумбии.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия может столкнуться с перебоями в поставках кофейных зёрен.
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