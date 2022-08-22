Париж, , 10:16 — REGNUM Один из мужчин, обвиняемых в ограблении телезвезды Ким Кардашьян в Париже (Франция), признался, что не раскаивается в содеянном. Об этом сообщил TMZ.

Ким Кардашьян Скриншот из шоу «Семейство Кардашьян»

Юнис Аббас, один из предполагаемых грабителей Кардашьян, рассказал о том, как он и его подельники следили за телезвездой через соцсети и шоу, прежде чем она приехала в Париж. Грабитель объясняет, что не знал, кто она такая, однако когда он увидел на Кардашьян большое количество украшений в телеинтервью, он решил, что предпринимательница много зарабатывает.

Аббас также добавил, что не раскаивается и не испытывает вины, так как видел, что Кардашьян «сорит деньгами». По его словам, он забрал лишь те вещи, которые были «безразличны» телезвезде.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году двое людей ворвались в парижский номер Ким Кардашьян — они связали ей и заперли в ванной. Они украли вещи телезвезды на сумму более $11 млн.

По факту ограбления было проведено следствие — обвинения предъявили 12 мужчинам. В 2022 году дело было передано в суд, однако другие подробности не разглашаются.

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