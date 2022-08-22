Южно-Сахалинск, 22 августа, 2022, 10:15 — ИА Регнум. На Сахалине 22 августа в войсковой части 35 390 состоялось торжественное вручение государственных наград участникам специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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По указу президента России Владимира Путина военнослужащим по контракту, которые принимали участие в спецоперации, врио командира бригады подполковник Алексей Ясинский вручил две медали к Ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени, более 30 медалей «За отвагу» и «Медаль Жукова».

«Сегодня наша страна ведет непримиримую борьбу с нацизмом. И вы были на передовой этой схватки. На территории [бывш. УССР] вы выполняли благородную миссию — защищали жителей Донбасса, их право на мир и свободу. Борьба, которую мы ведем сегодня, это еще и борьба за наш суверенитет, за наше будущее. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией. Для всех нас — вы настоящие герои. Ваше мужество и верность долгу — пример для каждого», — поздравил военнослужащих первый заместитель губернатора Сахалина Сергей Байдаков.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России показало работу расчётов 152-мм гаубиц «Мста-Б» по позициям киевских террористов и укрепрайонам.