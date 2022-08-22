Новосибирск, , 10:15 — REGNUM В Беловодском районе Луганской Народной Республики специалисты Новосибирской области развернули восстановительные работы по всем направлениям. Об этом на оперативном совещании 22 августа сообщил губернатор сибирского региона Андрей Травников.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Передаю слова благодарности от жителей Беловодского района ЛНР за ту помощь, которую Новосибирская область оказывает этой подшефной территории. Работа развёрнута высокими темпами по всем направлениям, по всем отраслям, от сельского хозяйства до связи и соцзащиты, — сказал Травников. — Мы занимаемся не только восстановлением инфраструктуры, но и решением организационных, содержательных задач. Главные приоритеты — подготовка к началу учебного года и к началу отопительного периода. Необходимо держать на контроле поставку учебников и соответствующих учебных пособий. Для справки: если бы мы сегодня туда не зашли, то в школах Беловодского района с 1 сентября полностью было бы исключено — просто запрещено — преподавание русского языка, даже факультативно».

Он рассказал, что многое приходится восстанавливать, строить заново, закупать учебники и пособия, обустраивать профильные кабинеты.

«Более сложная ситуация по Мариуполю, — подчеркнул губернатор — За Новосибирской областью закреплён один район этого города. Необходимо повысить темпы работы, усилить представительство Новосибирской области. Люди там нуждаются в разрешении элементарных вопросов — вода, электричество, исправная кровля над головой, восстановление жилого фонда».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Глава Новосибирской области провёл рабочую неделю в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Он рассказал, что в Мариуполе масса разрушений — обстрелами повреждены здания, инженерные системы. Новосибирские специалисты занимаются восстановлением жилого фонда и коммунальной инфраструктуры одного из районом Мариуполя.

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