Уфа, , 10:14 — REGNUM Изменения в закон, которым вводится ограничение потребления алкогольной продукции, намерены внести в Башкирии. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Молодежь 2taol

Законопроект нацелен на совершенствование введенного несколько лет назад в Башкирии запрета на продажу алкоголя в День молодёжи.

Отмечается, что действующий закон запрещает продажу алкогольных напитков лишь в сам День молодежи 27 июня.

«Закон был широко поддержан общественностью, но выяснилось, что на практике работает не всегда эффективно. День молодежи, официально отмечающийся 27 июня, обычно переносится на ближайшие выходные, если он приходится на рабочий день. Однако в законе установлена именно эта праздничная дата, поэтому запрет на продажу алкоголя в день фактического празднования не действует. Чтобы устранить это несоответствие, разработаны правки в закон», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания республики Константина Толкачева.

Сообщается, что предложено распространить запрет продажи алкоголя не только на сам День молодежи 27 июня, но и на те дни, на которые муниципальные образования официально переносят проведение праздничных мероприятий. Сейчас законопроект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.