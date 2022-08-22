Москва, , 10:12 — REGNUM В России производство электромобилей, скорее всего, обречено быть менее конкурентоспособным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким. Так он прокомментировал планы российских властей довести к 2020 году долю электромобилей до 15% от всего авторынка РФ.

Электромобили Marines.mil

«Ключевыми целями Концепции [развития электротранспорта] объявлено развитие производства электромобилей до 217 тысяч штук в год, что вызывает ряд вопросов об окупаемости, реалистичности и реализуемости данных планов при таких ограниченных объемах, — сказал Аким. — Для сравнения, в 2021 году Китай продал 2,91 миллиона электромобилей, что намного больше, чем продажи в США, составившие менее 1 миллиона. В условиях санкционной изоляции России производство, скорее всего, обречено быть менее конкурентоспособным, поскольку невозможно воспроизвести локально всю глобальную цепочку создания стоимости (из-за технических проблем и сложности процесса)».

Как пояснил эксперт, с учетом того, что Китай стал признанным лидером и крупнейшим инвестором, по крайне мере, в секторе массовых электромобилей, зависимость от КНР в секторе компонентов электромобилей становится постоянным поводом для озабоченности производителей во всем мире.

«Излишняя зависимость от китайской компонентной базы и технологий может представлять риски и для российской промышленности, — сказал Аким. — Желательно, чтобы переход РФ к активному использованию электромобилей сопровождался и качественным скачком: переключением с европейских и японских брендов на электромобили наиболее передовых китайских брендов и созданием локальных современных компетенций по разработке, созданию, производству необходимых технологий и материалов для производства автомобилей и компонентов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, число зарегистрированных в РФ электрических легковых автомобилей по итогам I половины 2022 года составило 18,7 тыс.

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