Москва, 22 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В России производство электромобилей, скорее всего, обречено быть менее конкурентоспособным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким. Так он прокомментировал планы обозначенные в Стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года, довести к 2020 году долю электромобилей до 15% от всего авторынка РФ.

Marines.mil Электромобили

«Ключевыми целями Стратегии объявлено развитие производства электромобилей до 217 тысяч штук в год, что вызывает ряд вопросов об окупаемости, реалистичности и реализуемости данных планов при таких ограниченных объемах, — сказал Аким. — Для сравнения, в 2021 году Китай продал 2,91 миллиона электромобилей, что намного больше, чем продажи в США, составившие менее 1 миллиона. В условиях санкционной изоляции России производство, скорее всего, обречено быть менее конкурентоспособным, поскольку невозможно воспроизвести локально всю глобальную цепочку создания стоимости (из-за технических проблем и сложности процесса)».

Как пояснил эксперт, с учетом того, что Китай стал признанным лидером и крупнейшим инвестором, по крайне мере, в секторе массовых электромобилей, зависимость от КНР в секторе компонентов электромобилей становится постоянным поводом для озабоченности производителей во всем мире.

«Излишняя зависимость от китайской компонентной базы и технологий может представлять риски и для российской промышленности, — сказал Аким. — Желательно, чтобы переход РФ к активному использованию электромобилей сопровождался и качественным скачком: переключением с европейских и японских брендов производителей автомобилей с ДВС на электромобили наиболее передовых китайских брендов и созданием локальных современных компетенций по разработке, созданию, производству необходимых технологий и материалов для производства электромобилей и компонентов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, число зарегистрированных в РФ электрических легковых автомобилей по итогам I половины 2022 года составило 18,7 тыс.