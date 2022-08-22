Пермь, 22 августа, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Пермском крае прогнозируют аномальную жару. Теплый воздуха пришёл с северо-запада и в течение недели (22-28 августа) адвекция тепла усилится, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

LuidmilaKot Жара

Средняя температура воздуха за неделю в Прикамье ожидается выше нормы на 5-6˚С. Наибольшая аномалия будет на юго-западе.

В начале недели (22-23 августа) будет властвовать малооблачная погода без осадков. Дневная температура воздуха составит до +25˚С. В среду (24 августа) с запада поступит более теплая воздушная масса. Воздух прогреется до +27…+31˚С. самым жарким днём станет 25 августа. Ночные температуры воздуха составят +11…+16˚С, дневные +27…+31˚С, в Перми до +30˚С.

26 августа в регион придут ливневые дожди и грозы. Прогнозируют ветреную погоду.