Чебоксары, 22 августа, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В мэрии Чебоксар продолжаются кадровые изменения. Пост заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, который оставался вакантным более полугода, занял Александр Федоров, в чьём послужном списке была работа в ныне банкротных обществах «Коммунальные технологии» и «Чувашавтотранс». О кадровом назначении сообщил в телеграм-канале сити-менеджер Чебоксар Денис Спирин.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг чиновников

Должность заместителя главы администрации Чебоксар по вопросам ЖКХ стала вакантной в начале февраля 2022 года, когда полномочия сложил Владимир Филиппов. 22 августа Спирин проинформировал, что пост занял Александр Федоров, проработавший в системе ЖКХ более 15 лет, в том числе трудился «на руководящих должностях» в МУП «Теплосеть», ООО «Коммунальные технологии», ГУП «Чувашавтотранс», АО «Чувашская энергосбытовая компания».

Отметим, что «Коммунальные технологии» и «Чувашавтотранс» в настоящее время являются банкротами, идёт конкурсное производство.

Отметим, что ранее в администрации Чебоксар покинули должности руководители двух управлений. Фасиху Солдатову на посту начальника управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства сменила Марина Павлова, назначенная из кадрового резерва. Татьяна Загоскина, руководившая управлением информации, общественных связей и молодёжной политики, перешла в минсельхоз Чувашии на должность помощника министра.

Как сообщало ИА REGNUM , Денис Спирин работает сити-менеджером Чебоксар с 25 ноября 2021 года.