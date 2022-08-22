Тверь, 22 августа 2022, 10:07 — REGNUM Особый противопожарный режим на территории Тверской области ужесточен с 20 августа, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ограничение будет действовать до 8 сентября. Также в регионе запрещено использование открытого огня. При этом прогулки в лесу, сбор грибов и ягод жителям разрешены — при условии соблюдения всех правил.
Нарушителям пожарной безопасности грозят штрафы от 40 до 50 тысяч рублей для граждан, от 60 до 90 тысяч для должностных лиц, а для юридических эта сумма будет варьироваться от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.
Добавим, что особый противопожарный режим на территории Тверской области действует со 2 июля. Для обеспечения пожарной безопасности действует запрет на разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков в лесах. Контроль введённых запретов осуществляется межведомственными группами.
Как сообщало ИА REGNUM, крупные лесные пожары охватили тысячи гектаров в Рязанской области. В ряде случаев понадобилась эвакуация населения.