Тверь, , 10:07 — REGNUM Особый противопожарный режим на территории Тверской области ужесточен с 20 августа, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Лесной пожар Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»

«В целях обеспечения пожарной безопасности в Тверской области введено ограничение на посещение лесов и въезд в них на транспорте. Правило действует на территории всего региона», — говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать до 8 сентября. Также в регионе запрещено использование открытого огня. При этом прогулки в лесу, сбор грибов и ягод жителям разрешены — при условии соблюдения всех правил.

Нарушителям пожарной безопасности грозят штрафы от 40 до 50 тысяч рублей для граждан, от 60 до 90 тысяч для должностных лиц, а для юридических эта сумма будет варьироваться от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Добавим, что особый противопожарный режим на территории Тверской области действует со 2 июля. Для обеспечения пожарной безопасности действует запрет на разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков в лесах. Контроль введённых запретов осуществляется межведомственными группами.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные лесные пожары охватили тысячи гектаров в Рязанской области. В ряде случаев понадобилась эвакуация населения.