Улан-Удэ, , 10:07 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ 22 августа прошла акция «Zа флаг», посвящённая Дню государственного флага России. Участники акции развернули триколор на месте основания города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

День государственного флага России в Улан-Удэ, Бурятия Администрация Улан-Удэ

В акции приняли участие представители городских властей, студенческие активы, волонтёры и молодёжные организации города.

По словам руководителя волонтёрской роты республики Евгения Малушко, российский флаг стал в мире символом борьбы за традиционные ценности.

«Я поздравляю всех с Днем флага России! Гордитесь нашими символами и нашими великими предками, ребятами, которые защищают нашу родину», — отметил он.