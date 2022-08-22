* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 10:07 — REGNUM Террорист-смертник ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который готовил теракт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии, задержали в России сотрудники ФСБ. Об этом 22 августа сообщает Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Федеральной службой безопасности на территории России выявлен и задержан член запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выходец из страны Центрально-Азиатского региона, планировавший совершить путем самоподрыва террористический акт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации спецслужбы, указанное лицо, находясь с апреля по июнь 2022 года в Турции, было завербовано в качестве террориста-смертника одним из главарей названной террористической группировки, которая убеждала задержанного дистанционно с помощью мессенджера Телеграм и в ходе личных очных встреч в Стамбуле.

«В результате террористом дана присяга на верность амиру ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После чего перед ним была поставлена задача выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения резонансного террористического акта», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа стало известно, что 22-летний житель Барнаула получил 16 лет лишения свободы за изготовление взрывчатых веществ и подготовку терактов в социальных объектах.