Рига, , 10:06 — REGNUM В понедельник, 22 августа, на территории парка Победы в столице Латвии начались работы над оборудованием строительной площадки для демонтажа мемориального комплекса Освободителям Риги. Об этом сообщил латвийский портал DELFI со ссылкой на Рижскую думу.

Композиция «Мать-Родина». Памятник освободителям Риги. Латвия Kalnroze

В течение дня строительная площадка вокруг комплекса должна быть огорожена. В районе проведения работ введены ограничения движения пешеходов и транспортных средств.

Особо подчеркивается в сообщении, что Служба государственной безопасности Латвии и министерство обороны следят за происходящим, чтобы «своевременно выявить риски для национальной безопасности».

Комитет по финансам и административным вопросам Рижской думы поддержал решение о выделении средств на демонтаж памятника, посвященного Советской Армии. В целом на снос памятника предполагается потратить около 2,1 млн евро.

Застройщик демонтажа памятника был выбран в ходе закрытого опроса. Хотя застройщик выбран, его имя не разглашается. Учитывая время, отведенное на демонтаж памятника, застройщик не будет использовать традиционный метод сноса. Вполне вероятно, что памятник будет демонтирован путем его обрушения.