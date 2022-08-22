Осло, 22 августа, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Кибербезопасность, а не финансовая стабильность стала самой большой заботой для норвежского Нефтяного фонда — крупнейшего в мире государственного пенсионного фонда в условиях непрерывного роста количества кибератак. Об этом 22 августа сообщает Financial Times.

Christopher Schirner Хакер

Число «серьезных» попыток взлома норвежского фонда национального благосостояния стоимостью $1,2 млрд удвоилось за последние два-три года, по словам его главного управляющего Николая Тангена.

Фонд был создан в середине 1990-х годов для инвестирования доходов от нефтяной и газовой промышленности Норвегии. В настоящее время он подвергается примерно 100 000 кибератак в год, из которых более 1000, по словам его топ-менеджеров, классифицируются как серьезные.

«Кибератаки беспокоят меня больше, чем рынки, — сказал Танген в интервью Financial Times. — Мы видим гораздо больше попыток, больше атак, которые становятся все более изощренными».

Руководство фонда даже озабочено тем, что согласованные кибератаки становятся системным финансовым риском по мере всё большей цифровизации рынков.

В последние месяцы резко возросло число кибератак, направленных на финансовую отрасль. По данным американской компании SonicWall, специализирующейся на кибербезопасности, в первой половине 2022 года число атак вредоносного ПО в мире в целом выросло на 11%, но конкретно на банки и финансовые учреждения — удвоилось. Атаки программ-вымогателей снизились на 23% во всем мире, но в финансовой сфере увеличились на 243% за тот же период.

Эксперт по кибербезопасности, консультирующий один из суверенных фондов, сказал Financial Times, что эта сфера столкнулась с «массовым» размахом угроз.

«Если речь идет о программах-вымогателях, примерно половина сетевых вторжений — это попытки фишинга, а другая половина — удаленные атаки с использованием украденных учетных данных. Существуют также внутренние угрозы [со стороны] кого-то с USB-накопителем, а иногда людей с доступом просто подкупают», — объяснил он.

В последние годы руководители компаний предупреждают, что опасность недооценивается, и сетуют на то, что меры по обеспечению кибербезопасности обходятся всё дороже.