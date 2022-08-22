Канск, Красноярский край, 22 августа, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В городе Канске направлено в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности проведения работ в сфере лесопереработки, повлекшем гибель 13-летнего ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 августа в прокуратуре Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Фигурант дела — руководитель лесоперерабатывающего предприятия. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

По данным ведомства, вечером 31 мая 2021 года 13-летний мальчик проник на неогороженную территорию лесоперерабатывающего предприятия, где хранились круглые брёвна. Ребёнок залез на штабеля брёвен.

Когда он спускался, размещённые с нарушением укладки штабеля стали скатываться. Мальчик упал и попал под брёвна. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Уголовное дело рассмотрит Канский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели 13-летнего подростка в Канске.

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