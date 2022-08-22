Москва, 22 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов считает, что маркировка продукции ведет к росту цен и от нее надо отказаться на ближайшие годы, передает корреспондент ИА REGNUM 22 августа.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Комментируя эксперимент по маркировке антисептиков, он пояснил, что маркировка любого товара приводит к росту его конечной стоимости в среднем на 10%. По словам Миронова, в текущих условиях подобная мера — избыточная нагрузка на бизнес и граждан.

«Еще в марте, в рамках антикризисных предложений к правительству, наша фракция настаивала на ее отмене. В апреле «Справедливая Россия — За правду» внесла законопроект о моратории на маркировку до 1 января 2028 года. В нынешней ситуации нужно замораживать этот механизм, а не расширять его, усугубляя риски инфляции», — подчеркнул депутат.