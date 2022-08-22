Париж, 22 августа, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что хочет еще решительнее бороться с правонарушениями, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Глава МВД страны хочет «резко» сократить незаконную миграцию. Этим летом на всех фронтах Жеральд Дарманен подтверждает свое желание придать дополнительный импульс борьбе с правонарушениями. Министр заявил, что хочет действовать в этом направлении, «резко сократив нелегальную иммиграцию» и улучшив «условия для интеграции иностранцев».

«Мы обязаны подавляющему большинству иностранцев, которые любят нашу страну и хотят построить там свое будущее и будущее своих детей, проявить твердость по отношению к меньшинству нарушителей спокойствия», — заявил министр внутренних дел.

За шесть лет во Франции создадут 200 бригад жандармерии, потому что в сельской местности растет преступность, а также 11 мобильных отрядов в больших городах.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры Франции, США, Германии и Великобритании призвали к «сдержанности» вокруг Запорожской АЭС.

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