Курган, 22 августа, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Правительство Курганской области и администрация города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики 22 августа заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.

Пресс-служба губернатора Курганской области Соглашение о сотрудничестве Курганской области и Краснодона

Документ подписан губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и главой администрации города Краснодона и Краснодонского района (ЛНР) Сергеем Козенко.

«На днях Краснодон получит строительные материалы, которые мы направили для восстановления жилых и социальных объектов. Уверен, что эта и другая помощь помогут жителям Краснодона быстрее вернуться к нормальной жизни», — заявил Вадим Шумков.

Глава Зауралья отметил, что Курганская область уже отправила в республики Донбасса свыше 100 тонн гуманитарной помощи.