Ставрополь, , 10:02 — REGNUM Молодежь Северного Кавказа по традиции представляет свои регионы на Всероссийском молодёжном форуме «Машук 2022», который стартовал 13 августа. Каждый субъект Северо-Кавказского федерального округа развернул свой шатер, в котором форумчане могут познакомиться с бытом и традициями своего региона, сообщили в пресс-службе форума.

Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук» Grozmer.ru/

В шатре Ставропольского края представлена концепция виртуального 3D-музея казачьей культуры. В экспозиции — предметы быта терских, кубанских и донских казаков. Северная Осетия на своем пространстве выставила стенд о наследии и культуре аланов. В передвижном этнографическом музее — старинные предметы быта, инструменты национального рукоделия, национальная одежда. В шатре Кабардино-Балкарии - стенд с достопримечательностями республики, в нем также можно послушать национальную музыку, познакомиться с видами кавказских гор, запечатленными на фотографиях.

Карачаево-Черкесия представила широкий спектр национального костюма и украшений — от бурок до серебряных поясов с этническим орнаментом. Чечня представила свой шатер в виде традиционной национальной башни. Представители республики делятся рецептами своей народной кухни, демонстрируют ковры ручной работы, рассказывают об уважаемых в Чечне людях, в том числе Героях России.

В шатре Ингушетии представлена выставка, рассказывающая о Дикой дивизии — знаменитом воинском подразделении с участием ингушей, со времени создания которой прошло более 100-лет.

Напомним, Всероссийский молодёжный форум «Машук 2022» проходит в городе Пятигорске уже в 13-й раз. Его участниками стали очно почти тысяча человек, еще тысяча участвуют в цифровой смене онлайн.