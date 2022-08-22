Вашингтон, 22 августа, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Госдепартамент США ищет специалиста по вопросам противодействия коррупции для работы в Армении. Об этом сообщает 22 августа RT со ссылкой на документ американского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Бюро Госдепартамента по правоохранительной деятельности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков разработало программу, нацеленную на развитие в Армении «эффективного и прозрачного сектора уголовного правосудия, уважающего права человека и активно борющегося с коррупцией». В этой связи объявлен поиск специалиста на должность старшего советника по вопросам противодействия коррупции в Армении.

Специалист будет работать в американском посольстве в Ереване, тесно взаимодействовать и налаживать конструктивные отношения с коллегами из местного минюста, антикоррупционного комитета и других ведомств. Платить ему собираются от $91,5 тыс. до $134,3 тыс. в год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США проводил открытый конкурс предложений, направленных на «развитие демократии» в Армении.

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