Екатеринбург, 22 августа, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Свердловской области за выходные, 20 и 21 августа, ликвидированы восемь лесных пожаров. Продолжают действовать ещё пять возгораний, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

Отмечается, что причиной возгораний в регионе становится неосторожное обращение с огнём. С лесными пожарами продолжают бороться 100 человек, также задействованы 30 единиц техники.

По данным авиалесоохраны, 22 августа на территории России действуют 92 лесных пожара на площади 105 810 гектаров. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Якутии. Здесь огнём охвачены более 82 тысяч гектаров леса.