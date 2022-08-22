Пекин, , 09:59 — REGNUM Два недавно введенных в строй больших китайских эсминца класса «типа 055» водоизмещением 10 000 тонн «Аньшань» и «Уси» недавно провели серию учений, включающих широкий спектр учебных задач, что побудило аналитиков предположить, что ожидается, что мощные военные корабли достигнут надлежащей боеспособности к концу года и присоединятся к своим кораблям-побратимам в проведении операций на дальних морях, таких как проход у близ Японии и патрулирование вблизи Аляски, сообщает 21 августа газета Global Times.

Корабли ВМС Китая RIMPAC

Центр подготовки судов, связанный с Северным командованием Народно-освободительной армии Китая (НОАК), недавно организовал флотилию военных кораблей, состоящую из кораблей «Аньшань», «Уси» и «Баотоу», для проведения серии морских учений в сложных погодных условиях в течение нескольких дней подряд, говорится в пресс-релизе ВМС НОАК от 20 августа.

В ходе учений были выполнены десятки учебных задач, включая маневрирование в строю, смену строя, стрельбу из главного орудия боевым огнем как днем, так и ночью по целям на море и на суше, совместную противовоздушную оборону, противолодочную борьбу, разведку и контрразведку, торпедную оборону, а также совместный поиск и спасение в координации с вертолетами корабельного базирования.

Учения предназначены для имитации реальных условий боя, а учебные задачи должны быть сложными, опасными и комплексными, чтобы отдельные военные корабли и флотилия в целом могли совершенствоваться, заявили в ВМС НОАК.

И «Аньшань», и «Уси» — это большие эсминцы «типа 055». По словам аналитиков, этот класс кораблей имеет водоизмещение более 12 000 тонн, оснащен 112-элементными ракетными установками вертикального пуска и обладает способностью получать сильную ситуационную осведомленность, что делает его одним из самых мощных военных кораблей в мире.

С другой стороны, «Баотоу» — это эсминец «типа 052D», эсминец общего назначения ВМС НОАК, который считается сопоставимым с американским эскадренным миноносцем типа «Арли Берк». Было объявлено, что все три корабля поступили на вооружение ВМС НОАК примерно 23 апреля этого года, в 73-ю годовщину основания ВМС НОАК.

Судя по официальным сообщениям СМИ, освещающим ход подготовки кораблей с момента их ввода в эксплуатацию, они, вероятно, достигнут первоначальной боеспособности в течение этого года, сообщил Global Times китайский военный эксперт, пожелавший остаться неназванным. Сложность учебных походов становится все более реалистичной и ориентированной на боевые действия и применение опыта, накопленного предыдущими военными кораблями тех же классов, также ускорит процесс, сказал эксперт.

Аналитики считают, что продолжающийся ввод в эксплуатацию и формирование боеспособности военных кораблей, особенно «типа 055», будет способствовать повышению боевых возможностей ВМС НОАК.

И «Наньчан», и «Лхаса», первые два больших эсминца «типа 055», провели учения в дальнем море, которые прошли через первую цепь островов. Сообщается, что «Наньчан» проплыл мимо американского штата Аляска в 2021 году, а «Лхаса», как сообщается, сделал полный круг вокруг Японии в июне этого года. По словам наблюдателей, ожидается, что «Аньшань» и «Уси» последуют за «Наньчаном» и «Лхасой» в аналогичных миссиях, как только они достигнут боеспособности.

В дополнение к вышеупомянутым четырем кораблям «Типа 055», состоящим на вооружении ВМС Северного командования НОАК, еще два «типа 055» — «Далянь» и «Яньань», которые находятся на вооружении ВМС Южного командования НОАК, в результате чего общее количество «Тип 055», стоящих на вооружении в Китае достигло шести.