Уфа, , 09:59 — REGNUM Посетителей и сотрудников эвакуировали из нескольких зданий судов в Башкирии. Об этом 22 августа сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Эвакуация ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

По информации журналистов, на электронные почты Верховного и Арбитражного судов Башкирии, Ленинского, Орджоникидзевского, Кировского районных судов Уфы и Кушнаренковского районного суда поступила информация о заложенных взрывных устройствах.

Отмечается, что в настоящее время специалисты проводят проверку сообщений, в зданиях работают кинологи с собаками, сотрудники полиции, Росгвардии, скорой помощи и МЧС.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе эвакуируют пациентов и сотрудников одной из больниц.

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