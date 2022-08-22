Уфа, 22 августа 2022, 09:59 — REGNUM Посетителей и сотрудников эвакуировали из нескольких зданий судов в Башкирии. Об этом 22 августа сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.
По информации журналистов, на электронные почты Верховного и Арбитражного судов Башкирии, Ленинского, Орджоникидзевского, Кировского районных судов Уфы и Кушнаренковского районного суда поступила информация о заложенных взрывных устройствах.
Отмечается, что в настоящее время специалисты проводят проверку сообщений, в зданиях работают кинологи с собаками, сотрудники полиции, Росгвардии, скорой помощи и МЧС.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе эвакуируют пациентов и сотрудников одной из больниц.
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