Пенза, 22 августа, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В селе Засечное Пензенской области с 26 по 28 августа состоится I Международный фестиваль сказок и ремесел «Толстопятый». Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренней и информационной политики региона.

Pnzreg.ru Международный фестиваль сказок и ремёсел в Пензенской области

Для гостей фестиваля продемонстрируют народные истории, сказания, былины, рукоделие и промыслы в интерактивном и игровом формате. Также в программу фестиваля вошли спектакли, хороводы, песни, игры, мастер-классы, позволяющие приобщиться к культуре предков.

Лучшие мастера России и Белоруссии представят свои работы на ярмарке ремесел. В рамках фестиваля запланированы открытие первого парка деревянных сказочных скульптур, салют и огненные шоу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 14 августа в Пензенской области отметили праздник православной культуры «Спас». Завершал мероприятие III Международный межъепархиальный фестиваль колокольного звона «Нести благую весть».

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