Ереван, , 09:57 — REGNUM Видео момента взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване ставит под сомнение официальную версию властей Армении, исключающую теракт. Об этом заявили авторы сайта antifake. am.

Армения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На сайте 21 августа было обнародовано видео с одной из камер видеонаблюдения, где показаны кадры начала взрыва.

«Видео показывает, что взрыв в торговом центре произошел в нижней части здания», — говорится в сообщении.

Авторы материала отмечают, что склад пиротехники, с которого, как считается начался взрыв, находился на втором этаже. В то же время владельцы помещений первого этажа заявляют, что и там не было столько горючих материалов, чтобы они вызвали такой большой взрыв.

По мнению неназванных экспертов, для взрыва такой мощности потребовалось бы большое количество взрывчатых веществ. В публикации напомнили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: «Из видеозаписей становится очевидным что исключается логика какого-либо террористического акта, потому что я вижу, что есть дым, есть убегающие люди, после чего произошел взрыв». Также сообщается, что официальные власти категорически отрицают версию о теракте.

«Как на самом деле произошел взрыв, был ли он рукотворным или нет, будет ясно только тогда, когда орган, осуществляющий расследование, будет свободен от внешнего давления и вместо догадок будет опираться на имеющиеся фактические обстоятельства», — говорится в публикации.

Напомним, взрыв на территории ТЦ в Ереване произошёл 14 августа. По последним данным в ходе трагедии погибли 16 человек, 63 обратились за медицинской помощью, остаются на лечении в больницах трое.

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