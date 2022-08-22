Бангкок, , 09:57 — REGNUM Политическую, связанную с территориями бывшей УССР повестку пытались навязать на встрече министров туризма экономик стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) представители западных стран. Об этом 22 августа рассказал посол России в Таиланде Евгений Томихин, который был главой делегации РФ на встрече, проходившей в Бангкоке.

Бангкок Анастасия Степанова © ИА REGNUM

«К министерской встрече рабочая группа подготовила документы, в том числе и общий итоговый документ — совместное заявление министров туризма экономик АТЭС. Но, как и уже не в первый раз, его не удалось окончательно согласовать из-за позиции западных стран, которые настаивали на собственных формулировках, пытаясь привнести … [киевский] сюжет в это мероприятие», — приводит его слова РИА Новости.

При этом посол России в Таиланде напомнил, что АТЭС является экономическим объединением и потом экономика бывших территорий УССР не входит в АТЭС и не может быть предметом рассмотрения.

«Но, тем не менее, западники отработали свой номер, как обычно, зачитав тот же старый текст, переходящий из одного мероприятия в другое. Эта утвержденная где-то в «вашингтонском обкоме» бумажка передается просто из рук в руки, и всё», — пояснил Томихин.

«Мы ответили, были вынуждены ответить, комментировать их вот эти вот заявления неприемлемые. Мы сказали, что у нас тоже могут быть вопросы к западным странам, но из уважения к таиландскому председательству и большинству участников министерской встречи мы эту тему развивать не будем. И тем самым предложили поставить точку», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Минпромторг и Минсельхоз России предлагают сделать исключение на перечень товаров, ввозимых фурами из стран Евросоюза вопреки запрету.