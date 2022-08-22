Кабул, 22 августа, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Метеорологический департамент Афганистана предупредил, что проливные дожди с грозами, наводнениями и сильным ветром пройдут в 22 провинциях страны. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) jarmoluk Ливень

Непогода прогнозируется в провинциях Баглан, Бадахшан, Бамиан, Вардак, Газни, Дайкунди, Забуль, Каписа, Кабул, Кандагар, Кунар, Лагман, Логар, Нангархар, Нуристан, Пактика, Пактия, Панджшер, Парван, Тахар, Урузган и Хост.

Количество осадков, ожидаемых с 22–23 августа, составит от 15 до 40 мм.

Департамент метеорологии также предупредил о сильных ветрах в провинциях Герат, Фарах и Нимроз. По данным метеослужбы, скорость ветра будет составлять от 20 до 60 километров в час.

В последние дни наводнения привели к многочисленным жертвам и разрушениям в различных провинциях Афганистана.