Анапа, Краснодарский край, 22 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Отдых в Анапе официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фантастическим. Фотоснимками из мини-отпуска она поделилась с подписчиками в своём телеграм-канале.

Кристина Уколова ИА REGNUM Мария Захарова

«Я вдруг поняла, что ни разу там не была. За день собрались и рванули. Это фантастика! Море, солнце, сосны и можжевельники, дельфины и бакланы, арбузы и виноград, песок и скалы. <…> То, что вернусь, сомнений нет. Влюбилась, а это серьёзно», — отметила Захарова.

По её словам, в Анапе очень удобно и отдыхать на пляжах, и исследовать достопримечательности Кубани.