Пермь, 22 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. На территории Пермского края с 15 по 21 августа произошло 265 ДТП. В них погибли три человека, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

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По данным ведомства в автоавариях пострадали 39 человек. Среди травмированных семь детей младше 16 лет.

Самыми распространёнными видами ДТП названы столкновения транспортных средств — 129 случаев, а также наезды на стоящие автомобили и препятствия — 43 и 30 случаев соответственно. В 14 случаях машины съехали в кювет. Зафиксировано шесть фактов, когда были сбиты велосипедисты и 13 фактов с участием пешеходов.

За неделю на дорогах Прикамья выявили 89 пьяных водителей. Еще 178 автовладельцев не имели водительских прав. В 104 случаях правила дорожного движения нарушили водители автобусов, в 727 случаях — пешеходы и в 389 — велосипедисты и мотоциклисты.