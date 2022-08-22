Барнаул, , 09:56 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о неблагоприятных погодных условиях в регионе. По данным Алтайского Гидрометцентра, в регионе с 22 по 26 августа 2022 года местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).

«Просим соблюдать бдительность при обращении с огнем на природе! Не жгите траву, не разводите костры, не бросайте окурки. Внимательно следите за детьми, не давайте им играть со спичками», — призывают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный прогноз в Алтайском крае был объявлен с 9 по 12 августа.

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