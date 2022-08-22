Тайбэй, 22 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано 22 августа у побережья Тайваня, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Дарья Драй ИА REGNUM Море

Эпицентр землетрясения находился северо-восточнее города Цзилун, на расстоянии 186 км. В городе проживает около 397 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 156 км.

Сведений о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа у побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1.