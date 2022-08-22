Благовещенск, 22 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. На восстановление объектов, повреждённых паводком в Амурской области, потребуется более 1,2 млрд рублей. Это значительный ущерб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе правительства области.

Pesotsky Размытая дорога

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От наводнений пострадали Зейский, Магдагачинский, Тындинский и Сковородинский районы.

«Самое главное — не допустили гибели и травмирования людей, за это благодарю наших спасателей. Всем пострадавшим окажем поддержку: помимо выплат, люди получат овощи, топливо для печей и корма для животных», — отметил во время прямой линии с амурчанами глава региона Василий Орлов.

Он подчеркнул, что выплаты в том числе помогут собрать детей в школу — подтопленцам перечислят помимо компенсаций по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область получает компенсацию ущерба, причинённого дорогам во время паводка, с большими задержками, пожаловался глава региона Василий Орлов премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. За три года с 2019 по 2021 область недополучила 3,4 млрд рублей.