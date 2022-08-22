Увельский район, Челябинская область, , 09:53 — REGNUM В Увельском районе Челябинской области проводится проверка по факту гибели двоих рабочих при очистке канализации. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Колодец

Погибли граждане 17 и 19 лет. Это произошло на территории детского оздоровительного лагеря. Молодые люди спустились в колодец и спустя непродолжительное время были обнаружены мёртвыми.

Также проверку начал Следственный комитет. Её ход прокуратура поставила на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске при аналогичных обстоятельствах погибли трое рабочих. Их тела нашли в колодце.