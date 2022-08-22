Хабаровск, 22 августа, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв поздравил жителей с Днём Государственного флага России и напомнил, что с нового учебного года в школах региона вводится новая традиция — подъём флага под гимн РФ перед началом уроков.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция, приуроченная к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации

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«Возвращение трёхцветного знамени — важная веха новейшей истории страны и восстановление исторической справедливости. Под ним вершились ратные подвиги, покорялись новые земли, росло величие Отчизны. Желаю, чтобы наш бело-сине-красный флаг всегда развевался над нашей страной, а гордость за Отчизну — жила в наших сердцах», — сказал Михаил Дегтярёв.

Во Хабаровском крае 22 августа прошли торжественные мероприятия, акции, концерты, а в столице региона — масштабный митинг-концерт.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравляя жителей с Днём Государственного флага Российской Федерации отметил, что этот праздник напоминает о том, что «мы — единый народ с богатыми культурными традициями, который помнит и чтит историю своего Отечества».