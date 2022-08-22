Сеул, , 09:54 — REGNUM В период с 1 по 20 мая экспорт товаров из Южной Кореи вырос на 3,9%, до $33,4 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Экспорт нефтепродуктов увеличился на 109,3%, автомобилей — на 22%, судов — на 15,4%, однако экспорт полупроводников сократился на 7,5%, устройств беспроводно связи — на 24,6%.

Экспорт в Китай упал на 11,2%, в Японию — на 6,3%. Поставки в США, напротив, выросли на 0,8%, в ЕС — на 19,8%, во Вьетнам — на 2,2%, в Сингапур — на 115,7%.

Импорт в Южную Корею с 1 по 20 мая также увеличился на 22,1%, до $43,6 млрд. Дефицит торгового баланса составил $10,2 млрд.

Импорт сырой нефти увеличился на 54,1%, угля — на 143,4%, газа — на 80,4%, полупроводников — на 24,1%, автомобилей — на 44,3%.

Поставки из Китая выросли на 14,2%, из США — на 18,8%, из Саудовской Аравии — на 99,2%. Однако импорт товаров из ЕС сократился на 2%, из Японии — на 1,7%, из России — на 39,2%.