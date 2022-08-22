Москва, 22 августа 2022, 09:50 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому подать заявление в суд можно в дистанционной форме. Об этом 22 августа сообщили в Минэкономразвития.
Проект был подготовлен по итогам проведенного министерством совместно с судебным департаментом при Верховном суде России и регионами РФ пилотного проекта по обеспечению в МФЦ доступа заявителей к системе ГАС «Правосудие».
В Минэкономразвитии отметили, что подать документы в суд можно будет в онлайн-формате из дома или из МФЦ.