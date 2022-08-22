Москва, , 09:50 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому подать заявление в суд можно в дистанционной форме. Об этом 22 августа сообщили в Минэкономразвития.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект был подготовлен по итогам проведенного министерством совместно с судебным департаментом при Верховном суде России и регионами РФ пилотного проекта по обеспечению в МФЦ доступа заявителей к системе ГАС «Правосудие».

«В рамках него в МФЦ предусматривается возможность организации доступа заявителей к системе в секторе пользовательского сопровождения», — говорится в сообщении.

В Минэкономразвитии отметили, что подать документы в суд можно будет в онлайн-формате из дома или из МФЦ.