Мишустин подписал постановление об онлайн-подаче документов в суд
Москва, 22 августа, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому подать заявление в суд можно в дистанционной форме. Об этом 22 августа сообщили в Минэкономразвития.
Иван Шилов ИА REGNUM
Михаил Мишустин
Проект был подготовлен по итогам проведенного министерством совместно с судебным департаментом при Верховном суде России и регионами РФ пилотного проекта по обеспечению в МФЦ доступа заявителей к системе ГАС «Правосудие».
«В рамках него в МФЦ предусматривается возможность организации доступа заявителей к системе в секторе пользовательского сопровождения», — говорится в сообщении.
В Минэкономразвития отметили, что подать документы в суд можно будет в онлайн-формате из дома или из МФЦ.