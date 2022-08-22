Базарак, Афганистан, 22 августа, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер неизвестный дрон летает в небе над провинцией. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Согласно источникам, беспилотник был замечен в небе над долиной Абдуллахейль уезда Дара.

На видео, циркулирующих в социальных сетях, видно, как БПЛА летит над горами Панджшера. Пока неясно, какой стране принадлежит этот летательный аппарат, и с какой целью он патрулировал небо провинции.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не высказали своего мнения по этому поводу.

Напомним, и до этого дроны совершали патрульные полёты над некоторыми провинциями страны. В последнем случае американский беспилотник нанёс удар по Айману аз-Завахири, лидеру «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в кабульском районе Ширпур.