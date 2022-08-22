Лос-Анджелес, США, , 09:48 — REGNUM Автор цикла книг «Песнь льда и пламени» Джордж Р. Р. Мартин рассказал, что выступал за продление сериала «Игра престолов» ещё на два сезона. Об этом 22 августа пишет Variety, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Игра Престолов Логотип

По словам писателя, он уверял создателей шоу, что «должно быть как минимум 10 сезонов, а может быть, 12, 13». Он также признался, что уже не мог оказывать влияние на съёмки и сценарий последних сезонов, так как книга «Ветра зимы» ещё не дописана. «Я считаю, что сейчас у меня больше влияния на «Дом дракона», чем на оригинальное шоу», — добавил Мартин.

ИА REGNUM напоминает, что 21августа 2022 года состоялась премьера первого эпизода «Дома дракона». Шоу расскажет о событиях, происходящих за 200 лет до событий «Игры престолов».

Читайте ранее в этом сюжете: Sony собирается экранизировать видеоигру Days Gone