22 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, , 16:08 — REGNUM В рамках форума «Армия-2022» прошла выставка трофейного вооружения ВСУ, захваченного ВС РФ в ходе специальной военной операции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выставка трофейной техники, состоявшей на вооружении ВСУ Василий Иванов © ИА REGNUM

Более 450 экспонатов: танки, бронеавтомобили, ракеты, артиллерия, огнестрельное оружие, предметы идеологической борьбы и многое другое — всё это представлено в парке «Патриот». Посещение выставки даёт представление о комплектации и вооружении ВСУ, а также масштабном снабжении со стороны многочисленных «союзников».

Австралийский автомобиль Bushmaster Василий Иванов © ИА REGNUM

Австралийский автомобиль Bushmaster Василий Иванов © ИА REGNUM Салон австралийского автомобиля Bushmaster Василий Иванов © ИА REGNUM

БТР-3Е Василий Иванов © ИА REGNUM

БТР-4Е Василий Иванов © ИА REGNUM БТР-4Е Василий Иванов © ИА REGNUM

Т-72 АГ Василий Иванов © ИА REGNUM

Т-64 БВ Василий Иванов © ИА REGNUM

Автомобиль «Варта» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Богдан-2251» Василий Иванов © ИА REGNUM Автомобиль «Тритон-01» Василий Иванов © ИА REGNUM

Автомобиль «Козак-2» Василий Иванов © ИА REGNUM

Чешский БМП-1 Василий Иванов © ИА REGNUM

Автомобиль АТ-105 Saxon Василий Иванов © ИА REGNUM

Патрульный катер проекта 09 104 шифр КАЛКАН-П, бортовой номер BG-309 Василий Иванов © ИА REGNUM Пограничный патрульный катер проекта UMS-1000 Василий Иванов © ИА REGNUM

Якорная морская мина ЯМ Василий Иванов © ИА REGNUM

В основном представленные экспонаты имеют американское и европейское происхождение. Здесь можно увидеть 155-мм гаубицу М-777 производства США, знаменитую Javelin. Также были захвачены машины и вооружение британского, австралийского, немецкого, австрийского, шведского, бельгийского, израильского производства.

Общий вид внутренней экспозиции выставки Василий Иванов © ИА REGNUM

Автомобиль HMMWV-M998, США Василий Иванов © ИА REGNUM

Американский пулемет Browning M2 на вооружении ВСУ Василий Иванов © ИА REGNUM

На выставке трофейного вооружения ВСУ Василий Иванов © ИА REGNUM

Автомобиль HMMWV-M1151, США Василий Иванов © ИА REGNUM

Стрелок на автомобиле HMMWV-M1151 Василий Иванов © ИА REGNUM

Автомобиль Mamba MK2, ЮАР Василий Иванов © ИА REGNUM

Пробоины на лобовом стекле автомобиля Василий Иванов © ИА REGNUM

Эпизод установки сапером ВСУ германской противобортовой мины DM-22 Василий Иванов © ИА REGNUM

Машина механического обезвреживания наземных мин и других взрывных устройств Mine Wolf, производство Германия Василий Иванов © ИА REGNUM Магнитометр Ferex 4-032 Василий Иванов © ИА REGNUM

Автомобиль Pinzgauer 712M, Австрия Василий Иванов © ИА REGNUM

Сапер ВСУ Василий Иванов © ИА REGNUM

Средства связи ВСУ Василий Иванов © ИА REGNUM Широковещательный передатчик большой мощности, обеспечивающий радиосвязь с группировкой ВМС HARRIS TMW 5000 Василий Иванов © ИА REGNUM

Имитация использования бойцом ВСУ элемента системы управления огнем артиллерии «Крапива» с применением планшета Василий Иванов © ИА REGNUM

Шевроны бойцов ВСУ Василий Иванов © ИА REGNUM Бронежилет нацгвардии Василий Иванов © ИА REGNUM

Имитация использования боевых химических веществ Василий Иванов © ИА REGNUM

Средства индивидуальной защиты, используемые бойцами ВСУ Василий Иванов © ИА REGNUM

Зарубежное огнестрельное оружие, применяемое бойцами ВСУ Василий Иванов © ИА REGNUM

155-мм гаубица М-777 производства США Василий Иванов © ИА REGNUM 155-мм гаубица М-777 производства США Василий Иванов © ИА REGNUM

Реконструкция огневой точки бойцов ВСУ Василий Иванов © ИА REGNUM

Экспозиция ракетно-артиллерийского вооружения Василий Иванов © ИА REGNUM Экспозиция ракетно-артиллерийского вооружения Василий Иванов © ИА REGNUM

Снаряд М-982 к гаубице М-777 Василий Иванов © ИА REGNUM

Зарубежное огнестрельное оружие, применяемое бойцами ВСУ Василий Иванов © ИА REGNUM

Автомобиль HMMWV-M998, США Василий Иванов © ИА REGNUM

ПТРК FGM-148 Javelin Василий Иванов © ИА REGNUM

Имитация применения артиллерийских подразделений ВС РФ по позициям ВСУ Василий Иванов © ИА REGNUM Боец ВСУ со шведским РПГ FFV AT4 Василий Иванов © ИА REGNUM

Трофейный ПТРК BGM-71 TOW производства США Василий Иванов © ИА REGNUM

В экспозиции отдельным блоком представлены БПЛА, среди которых турецкий Bayraktar, а также китайские дроны и беспилотники из разных стран.

БПЛА Bayraktar TB2, Турция Василий Иванов © ИА REGNUM

БПЛА Penguin, Латвия Василий Иванов © ИА REGNUM

Дрон DJI Matrice 200, Китай Василий Иванов © ИА REGNUM

Есть отдельные инсталляции, имитирующие эпизоды из фронтовой жизни. Наряду с этим отдельная экспозиция «Альянс обетованный» ярко иллюстрирует социальные тенденции и «традиции», поддерживаемые киевским режимом.

Детское образование Василий Иванов © ИА REGNUM

Фрагмент инсталляции Альянс Обетованный Василий Иванов © ИА REGNUM

Агитационный плакат Василий Иванов © ИА REGNUM Агитационный плакат Василий Иванов © ИА REGNUM

Фрагмент инсталляции «Альянс обетованный» Василий Иванов © ИА REGNUM

Имитация применения артиллерии противника по объектам жилой инфраструктуры ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

Экспозиция демонстрирует заминированную детскую площадку Василий Иванов © ИА REGNUM Детские игрушки вперемешку с «Лепестками» Василий Иванов © ИА REGNUM

Мина «Лепесток» Василий Иванов © ИА REGNUM

Бронированный автомобиль медицинской эвакуации Saxon. Имитация эпизода медицинской эвакуации бойцов ВСУ Василий Иванов © ИА REGNUM