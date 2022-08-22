Василий Иванов,
22 августа 2022, 16:08 — REGNUM В рамках форума «Армия-2022» прошла выставка трофейного вооружения ВСУ, захваченного ВС РФ в ходе специальной военной операции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Выставка трофейной техники, состоявшей на вооружении ВСУ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Более 450 экспонатов: танки, бронеавтомобили, ракеты, артиллерия, огнестрельное оружие, предметы идеологической борьбы и многое другое — всё это представлено в парке «Патриот». Посещение выставки даёт представление о комплектации и вооружении ВСУ, а также масштабном снабжении со стороны многочисленных «союзников».
Австралийский автомобиль Bushmaster
Василий Иванов © ИА REGNUM
Австралийский автомобиль Bushmaster
Василий Иванов © ИА REGNUM
Салон австралийского автомобиля Bushmaster
Василий Иванов © ИА REGNUM
БТР-3Е
Василий Иванов © ИА REGNUM
БТР-4Е
Василий Иванов © ИА REGNUM
БТР-4Е
Василий Иванов © ИА REGNUM
Т-72 АГ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Т-64 БВ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Автомобиль «Варта»
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Богдан-2251»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Автомобиль «Тритон-01»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Автомобиль «Козак-2»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Чешский БМП-1
Василий Иванов © ИА REGNUM
Автомобиль АТ-105 Saxon
Василий Иванов © ИА REGNUM
Патрульный катер проекта 09 104 шифр КАЛКАН-П, бортовой номер BG-309
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пограничный патрульный катер проекта UMS-1000
Василий Иванов © ИА REGNUM
Якорная морская мина ЯМ
Василий Иванов © ИА REGNUM
В основном представленные экспонаты имеют американское и европейское происхождение. Здесь можно увидеть 155-мм гаубицу М-777 производства США, знаменитую Javelin. Также были захвачены машины и вооружение британского, австралийского, немецкого, австрийского, шведского, бельгийского, израильского производства.
Общий вид внутренней экспозиции выставки
Василий Иванов © ИА REGNUM
Автомобиль HMMWV-M998, США
Василий Иванов © ИА REGNUM
Американский пулемет Browning M2 на вооружении ВСУ
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке трофейного вооружения ВСУ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Автомобиль HMMWV-M1151, США
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стрелок на автомобиле HMMWV-M1151
Василий Иванов © ИА REGNUM
Автомобиль Mamba MK2, ЮАР
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пробоины на лобовом стекле автомобиля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Эпизод установки сапером ВСУ германской противобортовой мины DM-22
Василий Иванов © ИА REGNUM
Машина механического обезвреживания наземных мин и других взрывных устройств Mine Wolf, производство Германия
Василий Иванов © ИА REGNUM
Магнитометр Ferex 4-032
Василий Иванов © ИА REGNUM
Автомобиль Pinzgauer 712M, Австрия
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сапер ВСУ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Средства связи ВСУ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Широковещательный передатчик большой мощности, обеспечивающий радиосвязь с группировкой ВМС HARRIS TMW 5000
Василий Иванов © ИА REGNUM
Имитация использования бойцом ВСУ элемента системы управления огнем артиллерии «Крапива» с применением планшета
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шевроны бойцов ВСУ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бронежилет нацгвардии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Имитация использования боевых химических веществ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Средства индивидуальной защиты, используемые бойцами ВСУ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зарубежное огнестрельное оружие, применяемое бойцами ВСУ
Василий Иванов © ИА REGNUM
155-мм гаубица М-777 производства США
Василий Иванов © ИА REGNUM
155-мм гаубица М-777 производства США
Василий Иванов © ИА REGNUM
Реконструкция огневой точки бойцов ВСУ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция ракетно-артиллерийского вооружения
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция ракетно-артиллерийского вооружения
Василий Иванов © ИА REGNUM
Снаряд М-982 к гаубице М-777
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зарубежное огнестрельное оружие, применяемое бойцами ВСУ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Автомобиль HMMWV-M998, США
Василий Иванов © ИА REGNUM
ПТРК FGM-148 Javelin
Василий Иванов © ИА REGNUM
Имитация применения артиллерийских подразделений ВС РФ по позициям ВСУ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Боец ВСУ со шведским РПГ FFV AT4
Василий Иванов © ИА REGNUM
Трофейный ПТРК BGM-71 TOW производства США
Василий Иванов © ИА REGNUM
В экспозиции отдельным блоком представлены БПЛА, среди которых турецкий Bayraktar, а также китайские дроны и беспилотники из разных стран.
БПЛА Bayraktar TB2, Турция
Василий Иванов © ИА REGNUM
БПЛА Penguin, Латвия
Василий Иванов © ИА REGNUM
Дрон DJI Matrice 200, Китай
Василий Иванов © ИА REGNUM
Есть отдельные инсталляции, имитирующие эпизоды из фронтовой жизни. Наряду с этим отдельная экспозиция «Альянс обетованный» ярко иллюстрирует социальные тенденции и «традиции», поддерживаемые киевским режимом.
Детское образование
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фрагмент инсталляции Альянс Обетованный
Василий Иванов © ИА REGNUM
Агитационный плакат
Василий Иванов © ИА REGNUM
Агитационный плакат
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фрагмент инсталляции «Альянс обетованный»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Имитация применения артиллерии противника по объектам жилой инфраструктуры ЛНР
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция демонстрирует заминированную детскую площадку
Василий Иванов © ИА REGNUM
Детские игрушки вперемешку с «Лепестками»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мина «Лепесток»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бронированный автомобиль медицинской эвакуации Saxon. Имитация эпизода медицинской эвакуации бойцов ВСУ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мед. средства бойцов ВСУ
Василий Иванов © ИА REGNUM
MRE индивидуальный рацион питания производства США, поставленный бойцам ВСУ
Василий Иванов © ИА REGNUM