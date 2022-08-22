Уфа, 22 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Спецвыпуск башкирского детского журнала «Акбузат» подарят детям Донбасса. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пресс-служба правительства Рязанской области Занятия с детьми-беженцами из Донбасса

Сообщается, что в Караидельском районе Башкирии прошёл фестиваль журналистов региона «Журфест-2022», в рамках которого состоялась презентация спецпроекта «Медиашефство: СМИ Башкортостана — дети Донбасса».

«Благодаря совместным усилиям и поддержке республики за короткое время нам удалось общими усилиями подготовить спецвыпуск башкирского детского журнала «Акбузат» на русском языке. Хотелось бы, чтобы проект получил дальнейшее продолжение и мы смогли в будущем радовать детей Донбасса детскими печатными изданиями», — приводит пресс-служба слова руководителя агентства по печати и СМИ Башкирии Максима Ульчева.

В спецномер журнала «Акбузат» вошли как стихи и рассказы детей Донбасса, так и рассказы о Башкирии.

«На страницах яркого и красочного журнала мы рассказываем о Башкирии, о наших известных личностях, о музейном комплексе «Шульган-таш», знакомим с башкирскими народными сказками и притчами, также есть рубрика «Учим башкирский язык». Думаю, журнал будет интересен не только детям, но и родителям Донецкой Народной Республики», — приводит пресс-служба слова главного редактора журнала «Акбузат» Ларисы Абдуллиной.

Сообщается, что этот проект был направлен союзом журналистов Башкирии на внеочередной конкурс президентских грантов. Специальный выпуск журнала дойдет до детей Донбасса с очередным гуманитарным грузом.