Севастополь, , 09:47 — REGNUM Проверку информации о том, что в одном из торговых центров Севастополя ребёнка с инвалидностью выгнали из игровой комнаты, проверяют следователи Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю, сообщили в ведомстве 22 августа.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Ранее в соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что из игровой комнаты в одном из ТЦ Севастополя сотрудники выгнали девятилетнюю девочку. Публикация сопровождалась видео, на котором администратор объясняет, что ребёнку якобы нельзя находиться в комнате, а родители говорят, что до это диагноз дочери не являлся преградой для нахождения в общественных местах и общения со сверстниками.

Следователи проверяют обстоятельства и причины инцидента с целью защиты и восстановления нарушенных прав ребёнка. Также следователям поручено провести профилактическую работу с работниками детского центра для исключения подобных фактов впредь.