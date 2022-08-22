Барнаул, , 09:47 — REGNUM Алтайский край, который по итогам 2021 года занял четвёртое место по намолоту зерновых в рейтинге регионов России, в преддверие сбора урожая 2022 года оказался в затруднительном положении.

Пшеница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Такой ситуации никогда не было, как сейчас. Никто ничего не покупает. Уборка идет, а движения нет», — «Толку » исполнительный директор Союза фермерских формирований Алтайского края Александр Вайс. По его словам, «Юг уже закончил уборку — движения никакого, никто ничего не приобретает».

О затишье на рынке сообщил также глава нового крупного объединения края «Агросоюз» Александр Чеботаев. По его словам, даже урожай 2021 года остался до конца нераспроданным.

По оценке главы аграрного комитета Алтайского краевого законодательного собрания Сергея Серова, сейчас цена за пшеницу 3-го класса колеблется в районе 13-13,5 тысяч рублей за тонну. Но Александр Вайса называет еще меньшую цену — 12 тысяч рублей за тонну, 4-го — до 10 тысяч, тогда как в сентябре 2021 года этот показатель составлял 16 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сельское хозяйство Алтайского края завершило 2021 год с высокими темпами роста производства — более 118%. Аграрии региона собрали почти 5 миллионов 600 тысяч тонн зерна, что более чем на 40% выше уровня 2020 года и почти на 20% выше среднего пятилетнего уровня. Это позволяло увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса до 432 млн долларов.

Читайте также: Алтайский край вышел в лидеры по намолоту зерновых в РФ