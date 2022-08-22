Краснодар, 22 августа, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов в трёх аэропортах Кубани продлён до 29 августа. Об этом 22 августа сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

mackwo7 Аэропорт

Ещё в течение недели останутся закрытыми воздушные гавани Анапы, Геленджика и Краснодара. Пассажирам рекомендуют использовать аэропорты Сочи и Минеральных Вод. Также в штатном режиме работают аэропорты Волгограда и Ставрополя.

ИА REGNUM сообщало, что 11 аэропортов центра и юга России временно прекратили свою работу 24 февраля.