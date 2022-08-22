Жителей посёлка в Рязанской области отселяют из-за пожаров
Клепиковский район, Рязанская область, 22 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Рязанской области жителей посёлка Голованово Клепиковского района временно отселяют из-за природных пожаров.
Пресс-служба ГУ МЧС
Пожар
В МЧС рассказали, что это необходимо для безопасности людей и перегруппировки сил, принимающих участие в тушении огня.
Уточняется, что из Москвы к тушению пожаров привлекли шесть вертолётов, больше 400 человек и 120 единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по-прежнему жители жалуются на запах гари и смог.