Клепиковский район, Рязанская область, 22 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Рязанской области жителей посёлка Голованово Клепиковского района временно отселяют из-за природных пожаров.

Пресс-служба ГУ МЧС Пожар

В МЧС рассказали, что это необходимо для безопасности людей и перегруппировки сил, принимающих участие в тушении огня.

Уточняется, что из Москвы к тушению пожаров привлекли шесть вертолётов, больше 400 человек и 120 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по-прежнему жители жалуются на запах гари и смог.