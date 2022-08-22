Кызыл, 22 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Туве за первое полугодие 2022 года снизился уровень безработицы. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, общая численность безработных в региона сократилась на 3,2 тыс. человек — с 12,1 до 8,9 тыс. человек.

«Этому способствовало заключение социальных контрактов — их более 2 тысяч — и реализация мер по трудоустройству», — отметил глава региона.