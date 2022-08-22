Пермь, , 09:45 — REGNUM Пермский пороховой завод проинспектировали представили администрации президента России, об этом сообщает заводское издание «Кировец».

Пермский пороховой завод

В рамках встречи с руководством предприятия обсуждалась реализация федеральной целевой программы, а также вопросы взаимодействия оборонного с войсковой частью, расположенной недалеко от предприятия. Представители администрации президента России проверили охрану периметра завода.

Как сообщает издание »Коммерсантъ », в Перми ожидают с рабочей поездкой министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Планируется, что он посетит Пермский пороховой завод.