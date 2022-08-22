Париж, 22 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Лидеры Франции, США, Германии и Великобритании призвали к «сдержанности» вокруг Запорожской АЭС, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которые провели переговоры по телефону, призвали к «быстрой» отправке на место миссии инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Президент Франции ранее провел телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, французский обозреватель Жани Леруа в своей статье для журнала Boulevard Voltaire высмеял политику Евросоюза по борьбе с энергетическим кризисом и попытками сэкономить энергию.

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