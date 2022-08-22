Вильнюс, 22 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В территориальных водах Литвы стартовали международные учения Baltic Bikini 2022 с участием литовских, эстонских, латвийских и чешских военных по спасению на море потерпевших аварию экипажей военно-воздушных сил. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба командования литовской армии.

Diena.lv ВС Латвии

«В ходе учений будут отрабатываться процедуры по реагированию на сигналы об инцидентах на море, эвакуации экипажей из терпящего бедствие воздушного средства при аварийной посадке на воду и их спасения», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что манёвры пройдут до 26 августа в два этапа и в ходе первого будут проведены тренировки в бассейне, а входе второго — в открытом море.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что совместные регулярные военные учения США и Южной Кореи с новым названием Ulchi Freedom Shield (UFS) стартовали 22 августа.