В Литве начались международные учения Baltic Bikini 2022
Вильнюс, 22 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В территориальных водах Литвы стартовали международные учения Baltic Bikini 2022 с участием литовских, эстонских, латвийских и чешских военных по спасению на море потерпевших аварию экипажей военно-воздушных сил. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба командования литовской армии.
«В ходе учений будут отрабатываться процедуры по реагированию на сигналы об инцидентах на море, эвакуации экипажей из терпящего бедствие воздушного средства при аварийной посадке на воду и их спасения», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что манёвры пройдут до 26 августа в два этапа и в ходе первого будут проведены тренировки в бассейне, а входе второго — в открытом море.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что совместные регулярные военные учения США и Южной Кореи с новым названием Ulchi Freedom Shield (UFS) стартовали 22 августа.