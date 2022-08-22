Ульяновск, 22 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Ульяновске хотят отремонтировать музей истории гражданской авиации, который является одним из крупнейших отраслевых музеев в стране. Данный вопрос был поднят на встрече заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российская авиация

Губернатор представил вице-премьеру потенциал экспозиции Головного отраслевого музея истории гражданской авиации в Ульяновске, который по числу экспонатов является одним из крупнейших в стране авиационных музеев. Алексей Русских отметил, что представленной технике требуется ремонт, а самому музею не хватает сотрудников.

Дмитрий Чернышенко сообщил, что данный вопрос будет проработан в рамках института кураторства, подчеркнув, что комплекс должен стать одной из ключевых точек притяжения туристов.

Напомним, Дмитрий Чернышенко является куратором Поволжья. На встрече с Алексеем Русских был обсуждён «ход реализации прорывных проектов» в сфере туризма, отобранных в рамках института кураторства округов.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске продолжается реставрация Ленинского мемориала, которая ведётся с 2019 года. Первоначально заявлялось, что на данные цели выделено 2 млрд рублей. В 2021 году отмечалось, что на завершение реконструкции и новую экспозицию музея потребуется ещё 2,3 млрд рублей.

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